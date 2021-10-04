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Песков прокомментировал глобальные сбои в работе социальных сетей

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Официальный сайт Кремля работает в штатном режиме, администрация президента РФ не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях. Об этом 4 октября заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сайт президента работает. Никаких проблем нет», — ответил он на вопрос, не испытывают ли проблем в АП на фоне широкомасштабного сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

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Крупный сбой произошел в работе сервисов Facebook ранее в понедельник. По данным отслеживающего работу интернет-ресурсов портала Downdetector на 18:30 мск, пользователи из России, стран Западной и Восточной Европы сообщали о сбоях в работе Instagram и WhatsApp.

В Facebook, в свою очередь, прокомментировали этот сбой. В компании уточнили, что над его устранением работают специалисты, и извинились перед пользователями.

В настоящее время технические проблемы возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.

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