Песков прокомментировал глобальные сбои в работе социальных сетей

Официальный сайт Кремля работает в штатном режиме, администрация президента РФ не испытывает проблем на фоне глобального сбоя в соцсетях. Об этом 4 октября заявил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сайт президента работает. Никаких проблем нет», — ответил он на вопрос, не испытывают ли проблем в АП на фоне широкомасштабного сбоя в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Крупный сбой произошел в работе сервисов Facebook ранее в понедельник. По данным отслеживающего работу интернет-ресурсов портала Downdetector на 18:30 мск, пользователи из России, стран Западной и Восточной Европы сообщали о сбоях в работе Instagram и WhatsApp.

В Facebook, в свою очередь, прокомментировали этот сбой. В компании уточнили, что над его устранением работают специалисты, и извинились перед пользователями.

В настоящее время технические проблемы возникают и у пользователей сервиса микроблогов Twitter. Также есть данные о неполадках в работе Amazon, Google и TikTok.