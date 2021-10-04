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США намерены продолжать выступать против «Северного потока – 2»

Госдеп: США продолжат выступать против СП-2
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США будут продолжать выступать против газопровода «Северный поток – 2» (СП–2). Об этом 4 октября заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки трубопровода.

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«Что касается «Северного потока – 2», то у нас нет конкретного ответа на это объявление. Наша политика предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России», — заявил Прайс.

Ранее в понедельник компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к заполнению первой нитки газопровода «Северный поток – 2» газом.

На нитке ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности, в том числе с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки.

Пусконаладочные работы на второй ветке продолжаются. О следующих технических шагах оператор сообщит дополнительно.

В Датском энергетическом агентстве сообщили, что «Северный поток – 2» может начать функционировать. Нитка В СП-2 имеет все технические разрешения и прошла сертификацию, но нужно выполнить ряд условий для линии А.

24 сентября конгресс Соединенных Штатов одобрил инициативу о введении ограничений в отношении российского газопровода «Северный поток – 2» в рамках оборонного бюджета на 2022 год. Ограничения предусматривают заморозку активов на территории США, запрет для американских граждан и компаний вести бизнес с фигурантами списка, запрет въезда в страну, отказ в выдаче виз и аннулирование действующих.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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