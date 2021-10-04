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Начато заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2»

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Первую нитку газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) начали заполнять газом. Об этом 4 сентября сообщила компания Nord Stream 2 AG.

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С 4 октября началась процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток – 2». Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении компании.

Оператор уточнил, что были проведены пусконаладочные работы, чтобы проконтролировать целостность газопровода. Для диагностики внутри труб использовались так называемые «интеллектуальные поршни», а также были проведены визуальная и инструментальная проверки.

В Nord Stream 2 AG добавили, что работы по второй ветке продолжаются.

«Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию», — добавили в компании.

В понедельник датское энергетическое агентство заявило, что газопровод «Северный поток – 2» соответствует требованиям и может начать работу, дополняет «Газета.ру».

Кроме того, в этот день на фоне новостей о начале заполнения первой нитки «Северного потока – 2», фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник $1200 за тыс. куб. м, падала ниже $1130. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода «Северный поток – 2», продолжают работать и паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. По его словам, Россия продолжит выполнять все обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

30 сентября газета The Telegraph сообщила, что итоги выборов в бундестаг стали проблемой не только для Германии, но и для России, так как в Берлине требуется сформировать коалиционное правительство, а россиянам предстоит добиться сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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