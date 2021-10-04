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Медпомощь понадобилась пассажиру электрички на Савеловском направлении МЖД

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Движение электропоездов на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) вышло из графика из-за задержки состава. Поезд задержали для оказания медицинской помощи пассажиру. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

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«Сегодня на станции Лобня Савеловского направления МЖД был задержан на 15 минут пригородный поезд для оказания медицинской помощи пассажиру. В результате несколько поездов в сторону Одинцово проследовали с незначительным отклонением от графика до 10 минут», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В МЖД заявили о том, что принимают меры для введения движения поездов в график.

Ранее, 26 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что станция Минская, которая войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) «Киевско-Горьковский», достроена уже на 60%. Одна из ее платформ заработает уже в этом году.

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