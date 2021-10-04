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Инфекционист рассказал о процессе формирования иммунитета к COVID-19 после прививки

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Между введением первой и второй доз вакцины от коронавирусной инфекции человек может заболеть. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире «Радио 1».

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«Между первым и вторым введением человек уязвим. Вакцина не сразу формирует поствакцинальный иммунитет, требуется время. Соответственно, до достижения поствакцинального иммунитета люди могут заболевать», — сказал ученый.

По имеющимся данным, тяжелые случаи возникают только среди тех, кто находится в группе риска, передает НСН.

К настоящему времени в России вакцинировались около 40% населения, тогда как для замедления темпов распространения заболевания нужно не менее 60%. По словам главы научного центра, до наступления зимы нужно исправить ситуацию, но сделать это будет достаточно трудно.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в сентябре 2021 года 97% случаев коронавируса в России приходится на дельта-штамм, передает агентство городских новостей «Москва».

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Однако заболеваемость среди привитых в стране составляет лишь 2%, указал он.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры, сообщает телеканал «Звезда».

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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