Мать подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом рассказала о сыне

Мать подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа под Оренбургом рассказала, что не знает, что могло подтолкнуть сына к новому преступлению. Как отметила Светлана (фамилия не приводится), в последний раз сын ночевал у нее в ночь на 1 октября.

Мать предполагаемого убийцы добавила, что мужчина в июне вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. После освобождения мужчина начал налаживать жизнь.

«Всё было хорошо, семья, всё налаживалось. Ремонт делали, квартиру взяли. Сказали, что вообще пожизненное дадут. Я ничему плохому его не учила никогда. Как теперь я жить буду?! Я не знаю», — сказала мать сайту 360tv.ru.

Родственница подозреваемого отметила, что после выхода из тюрьмы мужчина жил с женой и ребенком в Гае, но не забывал о матери. Работал подозреваемый сначала в магазине, а затем на мойке.

«У него крыша, что ли, поехала… Девять лет даром не прошли, ничего хорошего не было в этой тюрьме. Какие они оттуда выходят? Я не знаю, что у него в голове. <…> Он заботился обо мне. Не хамил, не грубил. Никаких склонностей, ничего такого не было. Он купил квартиру, радовался этому, что он сам всё делает. Кухню, подоконники, батарею… Ну, мужская работа», — рассказала Светлана.

30 сентября после тушения пожара в доме в городе Гай Оренбургской области обнаружили тела двух убитых девушек с колото-резаными ранами. Во дворе дома было найдено тело третьей девушки с аналогичными травмами.

Старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов рассказал, что убитым было 17, 18 и 19 лет, они были студентками местного медицинского колледжа и вместе снимали квартиру. Девушки были уроженками Башкирии.

СК РФ возбудил по факту преступления уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

3 октября была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им оказался 30-летний Александр Лазарев, ранее судимый за убийство директора одного из баров в Орске. В тот же день в МВД сообщили о задержании мужчины.

4 октября стало известно о госпитализации мужчины. По данным «Известий», ему стало плохо накануне вечером. До этого он не ответил ни на один вопрос следователей — молча сидел, глядя в одну точку, затем потерял сознание. Предположительно, Лазарев принял большую дозу запрещенных веществ перед задержанием. По словам врачей, мужчина бессвязно говорил и отказывался от еды.