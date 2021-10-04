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Спикер рады сообщил о начале процедуры его отзыва с должности

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Начата процедура отзыва с должности председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Об этом 4 октября сам Разумков сообщил в своем Telegram-канале.

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Спикер рады отметил, что инициатором процедуры его отставки стал глава парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности», — написал Разумков, отметив, что всё будет происходить в соответствии с законом.

В Telegram-канале Разумков также опубликовал копию письма Арахамии, где указано, что предложение об отзыве поддержали 175 депутатов рады.

Ранее в понедельник главы комитетов Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» покинули согласительный совет, который проводил Разумков. Решение партией было принято из-за несогласия со спикером.

Причиной ухода депутатов партии стал тот факт, что Разумков обвинил комитет по нацбезопасности в подлоге. Он заявил, что ему передали на подпись сфальсифицированный текст закона про олигархов без проголосованных депутатами правок по определению статуса олигарха.

Фракция «Слуга народа» настояла на включении законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и добилась его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более чем 1 тыс. поправок.

2 октября депутат фракции «Слуга народа» Алексей Устенко заявил, что партия в ходе выездного заседания в Трускавце Львовской области собрала необходимые 150 подписей для рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова.

21 сентября лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко назвал отношения политсилы с Разумковым сложной производственной ситуацией. По его оценке, действия спикера украинского парламента в последние время были «некомандными».

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