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Врач рассказала о способах пережить «барическую гору»

Врач Алексеева рассказала, как метеозависимым пережить «барическую гору»
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Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, как метеозависимым людям пережить «барическую гору».

По словам специалиста в беседе с радио Sputnik в понедельник, 4 октября, к повышению атмосферного давления следует готовиться, принимать адаптогены, чтобы «спокойно наслаждаться последними солнечными деньками».

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Алексеева добавила, что у некоторых людей в этот период давление падает и им приходится хуже. Таким пациентам врач посоветовала пить кофе и принимать специальные сосудистые препараты, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее 4 октября в Москве в третий раз в октябре был побит рекорд по аномально высокому давлению, в понедельник рано утром показания барометров достигли 763,4 мм рт. ст. Данное значение давления в городе являлось абсолютным максимумом для 4 октября с 1942 года. В 10:00 давление повысилось до 763,9 мм рт. ст. Пик «барической горы» ожидается 6 и 7 октября, в эти дни давление может подняться до 767 мм рт. ст., пишет РИАМО.

В этот же день сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что 4 и 5 октября ожидаются рекорды атмосферного давления в Москве. Речь идет о показателях в 764–766 мм ртутного столба.

2 октября в центре погоды «Фобос» предупредили о грядущем росте атмосферного давления в столице. Уже в субботу был побит рекорд суточного атмосферного давления, которое составило 762,8 мм рт. ст. По словам синоптиков, «виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров», отмечает телеканал «360».

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