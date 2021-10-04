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Челябинск получит кредит в размере 11,5 млрд рублей на строительство метро

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Челябинск получит из федерального бюджета инфраструктурный кредит в размере 11,5 млрд рублей на завершение строительства метро. Об этом ИА «Ура.ру» 4 октября сообщили в пресс-службе вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.

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«Субъектам РФ будет предоставлено дополнительное финансирование для модернизации транспортного обеспечения. Так, в Челябинске с использованием бюджетного кредита в сумме свыше 11,5 млрд рублей будет построена сеть метротрамвая с интеграцией в городскую трамвайную сеть, включая строительство новых линий и обновление подвижного состава», — сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Проектирование метро в Челябинске началось еще в 1976 году, строительство стартовало в 1991-м, но остановилось из-за отсутствия финансирования. Впоследствии было предпринято несколько попыток возобновить работы, но закончились они консервацией частично завершенных станций и тоннелей.

Весной 2021-го во время визита вице-премьера Марата Хуснуллина в Челябинск к проекту решили вернуться, реализовав его на основе новых технических решений. Идею также поддержал президент России Владимир Путин, пообещав региону инфраструктурный кредит на эти цели. Ожидается, что челябинская подземка примет первых пассажиров в 2025 году.

30 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что строительство метро в Челябинске начнется в 2022 году после завершения подготовки проектной документации.

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