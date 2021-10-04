Собянин утвердил День Московского народного ополчения

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об установлении в столице памятной даты — Дня Московского народного ополчения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра в понедельник, 4 октября.

«Законом установлена памятная дата — День Московского народного ополчения (1941 год) — 11 октября», — говорится в тексте.

Ранее, 29 сентября, депутаты Мосгордумы в ходе заседания приняли закон об установлении в столице этой памятной даты, передает агентство городских новостей «Москва».

Московское народное ополчение было сформировано в начале Великой Отечественной войны (ВОВ). При попытке прорыва из Вяземского котла 11 октября того же года погибла почти половина вооруженного формирования, сообщает «Москва 24».

Ранее, 5 декабря, Росгвардия к 79-летию контрнаступления советских войск под Москвой рассекретила архивные документы об участии в этих боях войск НКВД СССР.

Контрнаступление началось 5–6 декабря 1941 года и продолжалось до 7–8 января 1942 года, охватив фронт шириной свыше 1 тыс. км. За этот период войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов провели ряд крупных наступательных операций. В результате этого немецкие части были отброшены на 150–300 км от столицы.