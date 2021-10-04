Росавиация назвала число погибших при столкновении самолетов с землей людей

В коммерческой авиации из-за столкновения исправных воздушных судов с земной (водной) поверхностью в управляемом полете с 2010 года по конец сентября 2021-го произошло 26 катастроф, в которых погибли 216 человек. Эта информация следует из доклада замруководителя Росавиации Олега Сторчевого, который поступл в «Известия» в понедельник, 4 октября.

С докладом Строчевой выступил на совещании по вопросам предотвращения таких авиапроишествий 30 сентября. Столкновение с землей/водой — самый распространенный тип авикатастроф в мире. Так, с вертолетами произошло 19 таких катастроф, в результате которых погибли 103 человека, с самолетами — восемь и 113 соответственно.

Согласно презентации, за первые девять месяцев этого года случилось четыре авиакатастрофы: 6 июля с самолетом Ан-26 АО «Камчатское авиационное предприятие» в районе аэродрома Палана (Камчатский край), 12 августа — с вертолетом Ми-8Т авиакомпании «Витязь-аэро» в районе озера Курильское (Камчатский край), 12 сентября — с самолетом L410 АО «Аэросервис» в районе посадочной площадки Казачинск (Иркутская область), 22 сентября — с самолетом Ан-26 ЗАО «Летные проверки и системы» в районе Хабаровска. В этих ЧП погибли 46 человек, что стало рекордом в коммерческой авиации за последние десять лет, отмечается в докладе.

В 2020 году в катастрофах погибли три человека, в 2019-м погибших не было, в 2018-м — 10, в 2017-м — восемь, в 2016-м — шесть, в 2015-м — 10, в 2014-м — 30, в 2013-м — 28, в 2012-м — 11, в 2011-м — 51 и в 2010 году — 13 человек.

Среди основных причин столкновения самолетов с землей в презентации названы: недостаточный уровень профподготовки экипажа для выполнения заходов на посадку при предельных минимумах, неудовлетворительное управление ресурсами экипажа, неуход на запасной аэродром при наличии информации о метеорологических условиях на аэродроме назначения ниже эксплуатационного минимума.

Также к столкновению самолетов с землей приводит непринятие решения об уходе на второй круг при отсутствии визуального контакта с наземными ориентирами, использование для ведения навигационной ориентировки при заходе на посадку и посадке нештатного приемника спутниковой навигационной системы и отсутствие или несвоевременное реагирование членов экипажа на срабатывание сигнализации системы предупреждения о близости земли или сигнализации радиовысотомера о достижении опасной высоты.

Среди причин столкновений вертолетов с землей указали: неэффективное взаимодействие между членами экипажа, вылет в нелетную погоду, неготовность к переходу с визуального на приборный полет, недостаточные навыки пилотирования, снижение и продолжение полета на высоте, менее безопасной в горах.

В этом же докладе указывается, что Росавиация в ходе проверок крупнейших авиакомпаний России выявила ряд нарушений, которые связаны с несоответствием требованиям федеральных авиационных правил, и пригорозило авиаперевозчикам остановкой полетов.

С августа нынешнего года Росавиация проводит проверку 35 авиапредприятий, 20 из которых уже проверили. Сейчас выездные проверки организованы еще для трех перевозчиков. Они обусловлены произошедшей в начале июля катастрофой с самолетом Ан-26 на Камчатке, в результате которой погибли 28 человек, заявлял собеседник «Известий» в одном из перевозчиков 1 сентября. Опрошенные «Известиями» авиакомпании рассказывали об улучшении уровня безопасности полетов в этом году. Эксперты отмечали, что усиление контроля не повысит уровень безопасности полетов, и предлагали сосредоточиться на превентивных мерах по управлению безопасностью.