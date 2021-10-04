Губернаторы оценили назначение врио глав Владимирской и Тамбовской областей

Губернаторы Мурманской и Иркутской областей Андрей Чибис и Игорь Кобзев в понедельник, 4 октября, в беседе с «Известиями» оценили назначение Максима Егорова и Александра Авдеева временно исполняющими обязанности глав Тамбовской и Владимирской областей соответственно.

«Назначение Авдеева — правильный выбор, президент [РФ Владимир Путин] четко определил кандидатуру. У Александра есть и опыт управленческий, и в исполнительных органах власти. <…> Он с очень высокими деловыми качествами, обладает авторитетом, морально-этически качества на высоте», — подчеркнул Чибис.

Также губернатор Мурманской области пожелал Авдееву успехов на новой должности, отметив свою убежденность в том, что его работа получит очень широкую поддержку жителей Владимирской области. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Авдеев справится со всеми задачами, которые поставил перед ним российский лидер.

В свою очередь, Кобзев оценил назначение Егорова, указав на профессионализм врио губернатора Тамбовской области.

«Я уверен, что жители Тамбовской области по достоинству оценят его профессионализм, окажут ему доверие. И самое главное, чтобы те поручения, которые ему дал президент, ему удалось выполнить», — сказал губернатор Иркутской области.

Указывалось, что врио глав регионов являются выпускниками так называемой школы губернаторов.

Директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что уже 41 выпускник этой программы возглавляет тот или иной субъект РФ. По его словам, тот факт, что на обучении встречаются управленцы с разными знаниями, дает возможность программе стать площадкой для развития, обмена мнениями и поиска лучших решений.

«Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях», — отметил Комиссаров.

4 октября президент РФ предложил замглавы Минстроя Егорову временно возглавить Тамбовскую область. Ранее в этот день Александр Никитин ушел с должности губернатора региона.

Кроме того, российский лидер принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил Авдееву временно занять пост главы региона. Оба кандидата дали свое согласие.

Егоров рассказал, что видит одной из своих задач выстраивание отношений между муниципалитетами и региональным центром. Также он отметил, что Тамбовская область — это крепкий регион, где развито сельское хозяйство. Врио губернатора заявил, что намерен сделать регион еще лучше.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.