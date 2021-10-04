Прямой эфир
Общество
Собянин утвердил День Московского народного ополчения
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Культура
В Москве покажут отреставрированные и ранее утерянные фильмы
Интернет
Сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Экономика
Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2
Общество
В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана до утра вторника
Наука
Американский сегмент МКС получил 250 серьезных технических замечаний
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Сюжет:

Губернаторы оценили назначение врио глав Владимирской и Тамбовской областей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернаторы Мурманской и Иркутской областей Андрей Чибис и Игорь Кобзев в понедельник, 4 октября, в беседе с «Известиями» оценили назначение Максима Егорова и Александра Авдеева временно исполняющими обязанности глав Тамбовской и Владимирской областей соответственно.

Глав много, президент один: что меняется в публичной власти России
Законопроект о единстве системы управления Госдума рассмотрит в приоритетном порядке

«Назначение Авдеева — правильный выбор, президент [РФ Владимир Путин] четко определил кандидатуру. У Александра есть и опыт управленческий, и в исполнительных органах власти. <…> Он с очень высокими деловыми качествами, обладает авторитетом, морально-этически качества на высоте», — подчеркнул Чибис.

Также губернатор Мурманской области пожелал Авдееву успехов на новой должности, отметив свою убежденность в том, что его работа получит очень широкую поддержку жителей Владимирской области. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Авдеев справится со всеми задачами, которые поставил перед ним российский лидер.

В свою очередь, Кобзев оценил назначение Егорова, указав на профессионализм врио губернатора Тамбовской области.

«Я уверен, что жители Тамбовской области по достоинству оценят его профессионализм, окажут ему доверие. И самое главное, чтобы те поручения, которые ему дал президент, ему удалось выполнить», — сказал губернатор Иркутской области.

Указывалось, что врио глав регионов являются выпускниками так называемой школы губернаторов.

Директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что уже 41 выпускник этой программы возглавляет тот или иной субъект РФ. По его словам, тот факт, что на обучении встречаются управленцы с разными знаниями, дает возможность программе стать площадкой для развития, обмена мнениями и поиска лучших решений.

«Во время обучения абсолютно все участники работают над кейсами от губернаторов регионов, то есть погружаются лично в проблемы конкретного субъекта и стараются эффективно их решить. Кроме того, связи, которые формируются между участниками, помогают им эффективно решать вопросы на любых должностях», — отметил Комиссаров.

4 октября президент РФ предложил замглавы Минстроя Егорову временно возглавить Тамбовскую область. Ранее в этот день Александр Никитин ушел с должности губернатора региона.

Кроме того, российский лидер принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил Авдееву временно занять пост главы региона. Оба кандидата дали свое согласие.

Егоров рассказал, что видит одной из своих задач выстраивание отношений между муниципалитетами и региональным центром. Также он отметил, что Тамбовская область — это крепкий регион, где развито сельское хозяйство. Врио губернатора заявил, что намерен сделать регион еще лучше.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021