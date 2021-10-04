Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Коми

Погибшего мужчину обнаружили во время ликвидации пожара в многоквартирном доме в Вуктыле (Республика Коми). По предварительной версии, причиной горения стала неосторожность при курении.

Возгорание произошло в ночь на 4 октября на улице Коммунистической. Пожарные прибыли на место в течение минуты после вызова. Пять человек самостоятельно покинули здание. Пожар удалось ликвидировать в течение получаса. Об этом сообщает ИА FlashNord.

На месте происшествия обнаружено тело 49-летнего мужчины.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в частном доме в Ростовской области. 51-летняя женщина погибла. Еще три человека, в том числе 13-летний подросток, получили травмы.