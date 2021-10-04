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Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности

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Минпромторг РФ поддерживает обязательную вакцинацию работников промышленных предприятий от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, на данный момент около 45% работников промышленности вакцинированы от COVID-19, передает НСН.

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Также он сообщил, что Россия произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года, ожидается, что производство препаратов в текущем году превысит 300 млн комплектов, передает «Федеральное агентство новостей».

Мантуров уточнил, что только за сентябрь в России выпустили 40 млн доз «Спутника V», а до конца 2021 года планируется произвести еще порядка 150 млн доз, пишет REGNUM.

22 июня Мантуров назвал планируемый объем выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом. Начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 млн доз только «Спутника V».

При этом он добавил, что ежемесячный объем производства российской вакцины «Спутник V» за рубежом с июля составит 5–6 млн доз.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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