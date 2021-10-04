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Порядка 17,5 тыс. жителей Невинномысска остались без отопления

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Жилые дома и социальные объекты остались без отопления в Невинномысске (Ставропольский край). В городе провели аварийно-восстановительные работы.

Первые сообщения об отключении отопления и горячей воды начали поступать от граждан 2 октября. При этом отопительный сезон стартовал 1 октября. Временные нарушения произошли из-за разрушения подающего трубопровода диаметром 530 мм. В зону отключения попали 141 многоквартирный дом с населением свыше 17,4 тыс. человек, а также 17 социальных объектов. Об этом сообщает NewsTracker.

В восстановительных работах задействовали 14 человек. Они использовали семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Рязани отоплением обеспечили все жилые дома и социальные объекты. Отдельные жалобы горожан на отсутствие отопления не связаны с прорывами коммуникаций.

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