Кабаева проведет экспериментальный турнир по художественной гимнастике
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева организует экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Соревнование пройдет по правилам 2004–2005 годов, его проведение намечено на декабрь этого года. Об этом сообщила на турнире Olympico Cup в Москве президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова в понедельник, 4 октября.
«17–18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир по правилам 2004–2005 годов. Четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим 10 сборных, которые были на Олимпиаде», — поделилась подробностями Винер-Усманова.
28 сентября стало известно, что в художественной гимнастике появился элемент, названный в честь 16-летней Лалы Крамаренко. Речь идет о пируэте с согнутой ногой. Сама Крамаренко позже рассказала, что в основу элемента вошел поворот Алины Кабаевой.
Алина Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003), пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998–2000, 2002, 2004), шестикратная абсолютная чемпионка России (1999–2001, 2004, 2006–2007). Также она является заслуженным мастером спорта России.