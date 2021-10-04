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Кабаева проведет экспериментальный турнир по художественной гимнастике

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева организует экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Соревнование пройдет по правилам 2004–2005 годов, его проведение намечено на декабрь этого года. Об этом сообщила на турнире Olympico Cup в Москве президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова в понедельник, 4 октября.

«17–18 декабря Алина Кабаева проведет экспериментальный международный турнир по правилам 2004–2005 годов. Четыре снаряда плюс скакалка. Пригласим 10 сборных, которые были на Олимпиаде», — поделилась подробностями Винер-Усманова.

28 сентября стало известно, что в художественной гимнастике появился элемент, названный в честь 16-летней Лалы Крамаренко. Речь идет о пируэте с согнутой ногой. Сама Крамаренко позже рассказала, что в основу элемента вошел поворот Алины Кабаевой.

Алина Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье. Двукратная абсолютная чемпионка мира (1999 и 2003), пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998–2000, 2002, 2004), шестикратная абсолютная чемпионка России (1999–2001, 2004, 2006–2007). Также она является заслуженным мастером спорта России.

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