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Три пенсионера погибли при наезде поездов в Петербурге и Ленобласти

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За минувшие выходные три пенсионера погибли при наезде поездов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося.

2 октября на железнодорожные пути у станции Жихарево вышла 77-летняя жительница поселка Назия. Она погибла при наезде поезда. Предполагается, что пенсионерка была в нетрезвом состоянии. На станции Комарово погибла 83-летняя петербурженка. Она пыталась перейти пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщает телеканал «78».

3 октября сообщение о гибели человека поступило с перегона Кирилловское–Гаврилово. 91-летнего мужчину сбил скоростной электропоезд, когда он переходил дорогу в неположенном месте.

Транспортная полиция устанавливает обстоятельства происшествий.

В конце сентября пассажирский поезд насмерть сбил 37-летнюю женщину в Ростовской области. По данным правоохранительных органов, пешеход нарушила правила безопасного поведения на путях.

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