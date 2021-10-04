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Начато заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2»

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Компания-оператор морского трубопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG приступила к заполнению первой нитки газопровода газом. Об этом 4 октября говорится в заявлении на сайте компании.

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«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — отметили в компании. Ранее специалисты провели пусконаладочные работы для контроля целостности трубопровода, в том числе с использованием специальных диагностических устройств, а также прошли внешние визуальная и инструментальная проверки.

Продолжаются пусконаладочные работы на второй ветке, добавляет «Газета.ру». Оператор сообщит о технических шагах дополнительно.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга Ленинградской области до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа ежегодно.

Ранее в понедельник в Датском энергетическом агентстве сообщили, что «Северный поток — 2» может начинать функционировать. Нитка В СП-2 имеет все технические разрешения и прошла сертификацию. Необходимо выполнить ряд условий для линии А.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода, продолжают работать. Паузы в их действиях на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. По его словам, Россия продолжит выполнять все обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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