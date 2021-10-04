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Ученые выявили неожиданные последствия гипертонии

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Ученые из Австралии и Китая во главе с профессором Мингуан Хэ (Mingguang He) из Мельбурнского университета провели исследование и выявили неожиданные последствия гипертонии. Об этом говорится в журнале Американской кардиологической ассоциации Hypertension 4 октября.

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Исследователи выявили связь между высоким кровяным давлением, которое было диагностировано в раннем возрасте, и изменениями в структуре мозга, приводящими к росту риска старческой деменции. Согласно выводам специалистов, пожилые люди с диагнозом гипертония имеют меньший размер мозга, также у них больше вероятность развития деменции.

Авторы научной работы опирались на данные Британского биобанка. Согласно им, у людей с высоким артериальным давлением, которое было диагностировано у них до 55 лет, мозг был меньше, чем у людей с нормальными показателями. Чем раньше диагностировали гипертонию, тем значительнее было это уменьшение, отмечает телеканал «Звезда».

Так, ученые установили, что риск развития сосудистой деменции на 45% был выше у тех, у кого высокое кровяное давление стало наблюдаться в возрасте от 45 до 54 лет, и на 69% выше у тех, кто столкнулся с диагнозом гипертония в возрасте от 35 до 44 лет.

2 октября врач-кардиолог столичного Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов назвал вызывающие гипертонию продукты. По его словам, к ним относятся большое количество соли и полуфабрикатов, сосиски, в которых содержится много жира, пельмени и колбаса.

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