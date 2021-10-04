Более сотни школьных столовых отремонтируют в Белгородской области

В Белгородской области проверили школьные пищеблоки и обеденные залы. Современная мебель есть только в 70% школьных столовых региона, 8% не соответствуют проектной мощности, а в 7% недостаточно посадочных мест.

В 2022–2024 годах планируется обновить техническое оснащение более чем в 100 учреждениях, передает Бел.ru.

«До 1 ноября мы разработаем стандарт школьного питания, техническое оснащение и ремонт оборудования пройдут в рамках капитальных ремонтов», — сказала начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

Как отметил врио губернатора региона Вячеслав Гладков, для школ необходимо приобрести пароконвектоматы. Это вид профессионального кухонного теплового оборудования, который использует различные режимы сочетания пара и принудительной конвекции для приготовления пищи.

«Пароконвектомат — это 60% успеха», — подчеркнул Гладков.

С начала учебного года от родителей стали поступать жалобы на качество питания в школах Екатеринбурга. По их словам, еду часто подают холодной, также блюда не доводят до готовности. Начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности свердловского министерства образования и молодежной политики Дмитрий Шиловских заявил, что иногда бывает, что дети привыкают есть пищу от одного поставщика, однако потом он сменяется, и возникают недовольства. Также Шиловских отметил, что с начала учебного года уже был выявлен ряд нарушений. На данный момент вопрос усиленно контролируется министерством.