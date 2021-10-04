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Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2

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На фоне новостей о начале заполнения первой нитки «Северного потока – 2», фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, падала ниже 1130 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

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Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 4 октября почти достигла уровня в $1200 за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения в 1198,7 доллара в 17:14 мск.

Однако позже, на фоне новостей про «Северный поток – 2», опускалась до уровня $1123,9 за тысячу кубов в 17:50 мск. По состоянию на 18:04 мск цена подросла до $1159,3 за тысячу кубометров.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG приступила к заполнению первой нитки газопровода «Северный поток – 2» газом 4 октября. Пусконаладочные работы на второй ветке продолжаются. В целом весь газопровод прошел независимую сертификацию.

Ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что германские ведомства, ответственные за сертификацию газопровода «Северный поток – 2», продолжают работать, и паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. По его словам, Россия продолжит выполнять все обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

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