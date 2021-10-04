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Двое взрослых и младенец погибли от отравления угарным газом в Оренбуржье

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В Новосергиевском районе Оренбургской области в результате отравления угарным газом погибли двое взрослых и двухмесячный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В понедельник, 4 октября, в ведомство поступила информация об отравлении угарным газом в частном доме в селе Покровка. На месте были обнаружены тела 66-летнего собственника, 28-летней женщины и ее двухмесячного ребенка, пишет ИА «Урал56.Ру».

Согласно основной версии, гибель людей наступила в результате отравления продуктами горения. В доме выявлены признаки неисправности печного оборудования.

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили в ведомстве.

2 августа сообщалось об отравлении троих детей угарным газом в Севастополе. Родители заметили, что мальчики испытывают недомогание, детей доставили в больницу. Установлено, что в доме на протяжении длительного времени работал газовый котел, который не был официально введен в эксплуатацию.

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