В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана до утра вторника

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за тумана с вечера 4 октября до утра 5 октября. Об этом в понедельник сообщает Гидрометцентр России.

«Местами туман. Период предупреждения — с 21:00 4 октября до 9:00 5 октября», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал рекорды атмосферного давления в Москве 4 и 5 октября.

По словам специалиста, речь идет о показателях в 764–766 мм рт. ст.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о «барической горе». Антициклон принес в центр России аномально высокое атмосферное давление. Пик «барической горы» ожидается 6 и 7 октября, в эти дни давление может подняться до 767 мм рт. ст, пишет РИАМО.

Врач общей практики Лариса Алексеева рассказала, что людям с повышенным артериальным давлением нужно принять гипотензивные препараты.

Людям, страдающим от пониженного давления, врач посоветовала пить кофе и специальные сосудистые препараты. По ее мнению, метеозависимые люди часто самостоятельно провоцируют плохое самочувствие своим волнением. Медик отметила, что высокое атмосферное давление продлится совсем недолго, со среды стоит ждать его спад, сообщает телеканал «360».