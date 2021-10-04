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Песков: «досье Пандоры» лишь демонстрирует роль США как крупнейшего офшора

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 октября на брифинге прокомментировал публикацию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов «досье Пандоры» (Pandora Papers).

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Как считает Песков, «досье Пандоры» пока представляет собой набор «голословных утверждений и передергиваний».

Он отметил, что в архивах находится много данных, вызывающих вопросы, непонятно, какой именно информации можно доверять. При этом Песков уточнил, что в Кремле не нашли никаких особенных сведений.

«Единственное, что действительно бросается в глаза, — это все-таки, наверное, демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — заметил Песков.

ICIJ опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего ему удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно материалу, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран. Расследование длилось год, в нем участвовали более 600 журналистов из 117 стран, добавляет «Газета.ру».

4 октября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что быстрой реакции руководства Украины на это расследование журналистов не будет.

В понедельник экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что упоминание Зеленского в «досье Пандоры» нанесло удар имиджу страны. Порошенко в ходе согласительного совета парламентских фракций заявил о необходимости обсуждать международные преступления высшего руководства Украины и лично главы государства.

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