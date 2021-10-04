Читатели польского портала осудили Евросоюз за борьбу с российским газом

Пользователи польского портала Interia связали прогнозируемые проблемы с газом, которые могут ожидать Европу в следующем году, с конфликтами Евросоюза и России.

В комментариях к статье от 1 октября о грядущих трудностях многие читатели напомнили, что европейские государства вводили санкции против России и препятствовали поставкам голубого топлива, а теперь говорят о недостаточных поставках.

«Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за всё, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции», — предположил один из пользователей.

«Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет», — призвал другой комментатор.

«Евросоюз может грозить (президенту РФ Владимиру) Путину пальцем, но в итоге будет на коленях просить его продать газ за любые деньги», — спрогнозировал третий.

Ранее в понедельник цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.

С весны этого года стоимость газа в Европе подскочила уже в четыре раза. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах. Еще один фактор — острая нехватка сжиженного природного газа.

В конце сентября в Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до зимы. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику.

При этом депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в обращении к Еврокомиссии заявили, что ее план по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством» и приведет к росту цен на энергоносители, породит бедность.