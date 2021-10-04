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Подготовка к заливке катка началась у Дворца спорта в Липецке

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В Липецке началась подготовка к заливке катка на обновленной площади перед Дворцом спорта «Звездный». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас работы ведутся в техническом помещении. Специалисты выполняют обвязку оборудования и монтируют трубы, которые затем соединят с уже существующими, расположенными под пешеходной зоной. Когда система будет готова, ее заполнят раствором этиленгликоля, способным поддерживать нужную температуру, пишет GOROD48.

После завершения работ в техническом помещении, рабочие установят на площади ограждение — каток площадью 2,5 тыс. кв. м расположится вокруг фонтанного комплекса. К заливке льда приступят, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5 градусов. Ожидается, что подходящие условия наступят в ноябре.

В этом году на площади перед «Звездным» выполнили реконструкцию. Там обустроили современный плоскостной фонтан, скамейки-беседки в виде планет, просторную детскую площадку, а также обновили фасад самого спорткомплекса.

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