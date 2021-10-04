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Уровень реки Иркут в Иркутске превысит критическую отметку

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В Иркутске в реке Иркут стремительно растет уровень воды. По данным на вечер 4 октября вода находится на отметке 296 см. В ближайшие дни она может превысить критическую отметку в 320 см.

В связи с этим городские власти в круглосуточном режиме информируют жителей прибрежных районов о паводковой ситуации. Специалисты МКУ Иркутска «Безопасный город» каждые два часа объезжают территории нижнего бьефа Ангары. По прогнозам в ночь на 5 октября уровень Иркута увеличится до отметок 290–340 см, сообщает ИА IrkutskMedia.

В поселке имени Горького специалисты предприятия «ИркутскАвтодор» отсыпали вал вдоль береговой линии.

В верховьях Иркута отмечается снижение уровня воды. В течение суток ожидается падение и в Иркутске. Также уровень воды в Ангаре на 6 см удалось снизить благодаря снижению сбросов на иркутском гидроузле. ГУ МЧС по региону привело все силы и средства в полную готовность.

МУП «Служба эксплуатации мостов» обследует все мосты, находящиеся в городе. Специалисты объезжают все территории, где возможно размытие. Парковки у островов Юность и Конный закрыты. Также закрыт проход на острова. Меры приняты для обеспечения безопасности людей.

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