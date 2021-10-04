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Врач из Уфы реанимировала маленькую девочку на борту самолета

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Врач из Уфы на борту самолета дважды реанимировала ребенка. Уникальную операцию по спасению девочки назвали чудом, сообщает телеканал «Известия». После взлета у малышки случился приступ.

«Все пытались помочь — персонал самолета, бортпроводники, доставали все аптечки, препараты все, у кого какие есть. Осматривая ребенка, я поняла, что ребенок потерял сознание, у него произошло западание языка. Пыталась вытащить этот язык всеми подручными средствами. Родители малыша помогли мне реанимировать ребенка, еще какие-то там были пассажиры», — рассказала заведующая филиалом уфимской стоматологической поликлиники № 2 Гузелия Валеева.

Врачу пришлось сделать непрямой массаж сердца. Девочку удалось вернуть к жизни, но возник повторный приступ. После оказания помощи ребенок пришел в сознание.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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