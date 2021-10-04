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ЕМА рекомендовало людям со слабым иммунитетом третью дозу вакцины

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Дополнительная, третья доза вакцины от коронавируса Comirnaty (Pfizer) и Spikevax (Moderna) может вводиться людям с ослабленным иммунитетом. Об этом 4 октября заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

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Уточняется, что после введения второй дозы должно пройти как минимум 28 дней.

Отмечается, что рекомендация комитета EMA по лекарственным средствам для человека основывается «на исследованиях, свидетельствующих, что дополнительная доза увеличивает возможности по производству антител против коронавируса среди пациентов с пересаженными органами с ослабленной иммунной системой».

Чтобы включить данную рекомендацию, инструкции по использованию к обеим вакцинам будут обновлены.

Ранее 4 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что повторную вакцинацию от коронавируса в России прошли 1,8 млн человек.

30 сентября Мурашко рассказал, что более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили порядка 40 млн граждан.

В России масштабная вакцинация проходит с января. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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