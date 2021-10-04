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В ООН заявили о повышении рисков из-за враждебности ядерных держав

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Рост враждебности в двусторонних отношениях мировых ядерных держав увеличивает ядерные риски до совершенно не допустимых значений. Такое мнение на заседании занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН 4 октября высказала заместитель генерального секретаря организации, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

«Растущая враждебность в отношениях между странами, обладающими ядерным оружием, возвышают ядерные риски до неприемлемых уровней», — заявила она.

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Ранее, 28 сентября, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что к настоящему времени уровень ядерной угрозы в мире достиг максимума, который человечество не видело почти 40 лет. Он отметил, что сейчас на планете находятся примерно 14 тыс. единиц ядерного оружия, а в мире при этом фиксируются «тревожные признаки новой гонки вооружений».

Ранее, 26 сентября, Гутерриш написал в Twitter, что мировое сообщество находится на пороге ядерного уничтожения. Он также призвал уничтожить ядерное оружие и дать начало новой эре доверия и мира.

6 августа Гутерриш заявил, что решение России и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы.

В конце января президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Соглашение вступило в силу 3 февраля. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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