Во Владивостоке водитель фуры снес фрагмент железнодорожного моста

Водитель фуры протаранил железнодорожный мост во Владивостоке, из-за чего часть конструкции рухнула на проезжую часть. Об этом сообщается на странице dpscontrol125rus в соцсети Instagram в понедельник, 4 октября.

ДТП произошло на улице Фадеева. Водитель тягача, перевозившего экскаватор, зацепил ковшом железнодорожный мост, проезжая под ним, что и привело к обрушению.

В результате ЧП никто не пострадал. 58-летнего водителя опрашивают. По неподтвержденной информации, в качестве одной из версий случившегося рассматривается нарушение правил перевозки негабаритного груза, отмечает телеканал «Звезда».

Из-за ДТП было частично перекрыто движение транспорта. Дорожные рабочие с привлечением тяжелой техники разбирают рухнувшие конструкции, чтобы освободить трассу для проезда автомобилей.

По факту произошедшего региональное МВД начало проверку.

Ранее в этот день в Красноярском крае автобус съехал в кювет, в результате происшествия пять человек пострадали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.