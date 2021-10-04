Врио главы Тамбовской области Егоров рассказал о своих задачах на посту

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что видит одной из своих задач выстраивание отношений между муниципалитетами и региональным центром. Об этом он заявил 4 октября на онлайн-встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Конечно же, это работа с муниципальными образованиями, это напрямую работа, выстраивание, понимание, какие веяния в каждом муниципалитете, что нужно и куда надо развиваться», — заявил Егоров, говоря о своих задачах на посту врио главы региона.

Егоров отметил, что Тамбовская область — это крепкий регион, где развито сельское хозяйство. Он заявил, что намерен сделать регион еще лучше.

Предложение временно возглавить регион Егоров, который ранее был замглавы Минстроя, в понедельник получил от Путина. В этот же день Александр Никитин ушел с должности губернатора Тамбовской области.

Также российский лидер 4 октября принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев также дал свое согласие.

Авдеев и Егоров являются выпускниками так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют школой губернаторо, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.