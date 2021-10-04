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Консул Украины посетила Саакашвили в тюрьме в грузинском Рустави

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Украинский консул нанесла визит экс-президенту Грузии и главе исполнительного комитета Национального совета реформ Михаилу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави. Об этом 4 октября сообщил агентству УНИАН пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По словам дипломата, жалоб на самочувствие Саакашвили не высказывал и на условия своего содержания не жаловался.

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«Украинский консул сегодня посетила гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарном учреждении города Рустави в Грузии. Его состояние удовлетворительное, жалоб на условия содержания от него не поступало», — сказал Николенко.

При этом пресс-секретарь констатировал, что МИД и посольство Украины в Тбилиси продолжат оказывать консульскую и правовую помощь Саакашвили как украинскому гражданину.

Ранее в понедельник сторонники Саакашвили устроили акцию около тюрьмы в Рустави, где содержится политик. По словам очевидцев, участники митинга держат в руках грузинские государственные флаги и скандируют: «Миша». Число людей продолжает увеличиваться.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Также задержан, а позднее арестован хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.

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