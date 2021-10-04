Прямой эфир
Мир
Первый энергоблок Белорусской АЭС возобновил работу
Общество
Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников промышленности
Мир
Байден допустил возможность дефолта в США
Экономика
Акции Facebook упали на фоне массового сбоя соцсетей
Экономика
Биржевая цена газа в Европе падала ниже $1130 из-за новостей о СП-2
Общество
В Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности из-за тумана до утра вторника
Наука
Американский сегмент МКС получил 250 серьезных технических замечаний
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter, Google и Amazon
Сюжет:

Попова рассказала об ограничениях на массовые мероприятия в регионах

Роспотребнадзор: новых ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор не планирует введения новых ограничений из-за коронавируса. Так в ведомстве объяснили слова главы ведомства Анны Поповой о запрете на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Песенка не спета: шоу-индустрия задолжала зрителям более 8 млрд рублей
Почему развлекательные мероприятия отменяют, несмотря на формат COVID-free

Речь идет о том, что сейчас решения по проведению массовых мероприятий принимают главы регионов при определенных показателях эпидемиологической ситуации. Этот порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18.

Вопросы журналистов в ведомство последовали после того, как организаторы концертов заявили об опасении новой волны возврата билетов и убытков из-за сложившейся ситуации.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в стране. По ее словам, прирост случаев коронавируса фиксируется в 67 российских регионах. Она напомнила, что проводить мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек можно только в двух субъектах.

Как добавляет «Газета.ру», за последние сутки в России был выявлен 25 781 случай инфекции. У 7,9% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. погибли от осложнений болезни 883 пациента.

В это же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

Снизить риск заболевания коронавирусом и минимизировать осложнения можно, сделав прививку. В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021