Попова рассказала об ограничениях на массовые мероприятия в регионах

Роспотребнадзор не планирует введения новых ограничений из-за коронавируса. Так в ведомстве объяснили слова главы ведомства Анны Поповой о запрете на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Речь идет о том, что сейчас решения по проведению массовых мероприятий принимают главы регионов при определенных показателях эпидемиологической ситуации. Этот порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18.

Вопросы журналистов в ведомство последовали после того, как организаторы концертов заявили об опасении новой волны возврата билетов и убытков из-за сложившейся ситуации.

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с массовыми мероприятиями в стране. По ее словам, прирост случаев коронавируса фиксируется в 67 российских регионах. Она напомнила, что проводить мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек можно только в двух субъектах.

Как добавляет «Газета.ру», за последние сутки в России был выявлен 25 781 случай инфекции. У 7,9% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. погибли от осложнений болезни 883 пациента.

В это же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

Снизить риск заболевания коронавирусом и минимизировать осложнения можно, сделав прививку. В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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