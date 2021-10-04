Прямой эфир
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Экономика
Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Общество
МЧС проверит системы оповещения по всей России
Мир
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%
Общество
Путин подписал указ о Дне отца в России
Общество
Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Наука
США решили создать прототип Центра космической разведки
Мир
В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования

МЧС проверит системы оповещения по всей России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС России 6 октября проедет масштабную проверку систем оповещения во всех регионах. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

Отряд особого значения: элитное подразделение МЧС ждет масштабная реформа
Кадровые обновления в отряде «Центроспас» уже начались, готовится и смена организационно-правовой формы

«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин.)», — говорится в сообщении ведомства.

Проверки проводятся с целью отработать своевременное предоставление населению информации о возможных угрозах при возникновении чрезвычайных ситуаций.

МЧС просит граждан соблюдать спокойствие и подчеркивает, что подача сигналов является плановой.

Предыдущая плановая проверка прошла по всей России 3 марта 2021 года.

В августе сообщалось, что сотрудники Госпожнадзора выявили ряд нарушений в работе пожарной сигнализации в ряде образовательных учреждений в Калужской области. В 22 объектах региона были выявлены проблемы с системой оповещения при пожаре.

В ряде детских садов, школ и вузов превышен десятилетний срок службы систем противопожарной защиты. Учреждения подали заявки на модернизацию сигнализации.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021