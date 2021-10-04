МЧС проверит системы оповещения по всей России

МЧС России 6 октября проедет масштабную проверку систем оповещения во всех регионах. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в пресс-службе министерства.

«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин.)», — говорится в сообщении ведомства.

Проверки проводятся с целью отработать своевременное предоставление населению информации о возможных угрозах при возникновении чрезвычайных ситуаций.

МЧС просит граждан соблюдать спокойствие и подчеркивает, что подача сигналов является плановой.

Предыдущая плановая проверка прошла по всей России 3 марта 2021 года.

В августе сообщалось, что сотрудники Госпожнадзора выявили ряд нарушений в работе пожарной сигнализации в ряде образовательных учреждений в Калужской области. В 22 объектах региона были выявлены проблемы с системой оповещения при пожаре.

В ряде детских садов, школ и вузов превышен десятилетний срок службы систем противопожарной защиты. Учреждения подали заявки на модернизацию сигнализации.