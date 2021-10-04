В «Роспатриотцентре» прокомментировали учреждение в России Дня отца

Дата, посвященная главе семейства, необходима в российском праздничном календаре, поскольку в обществе его роль в целом недооценена. Этот праздник позволит укрепить образ отца в современной семье. Такое мнение высказал в беседе с «Известиями» заместитель директора ФГБУ «Роспатриотцентр» Иван Радько, комментируя подписание 4 октября президентом России Владимиром Путиным указа об учреждении в стране Дня отца,

По словам общественника, без сомнения, отец играет важную роль в воспитании детей. В частности, своим примером он помогает закладывать правильные ценности у подрастающего поколения.

«Отец — это пример для своих детей, защитник и добытчик. Дети впитывают атмосферу в семье, традиции, ценности и несут их через всю жизнь. И именно от отца во многом зависит, какими они вырастут, станут ли они патриотами своей страны», — сказал Радько.

Также замдиректора «Роспатриотцентра» добавил, что праздник станет «отличным поводом сказать о важности роли отца, а также поблагодарить пап за любовь, заботу и ежедневный труд».

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал постановление об введении в РФ Дня отца, который будет отмечаться каждое третье воскресенье октября. Как отметил глава государства, данный праздник вводится в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

В этот же день сообщалось, что учреждение в России Дня отца положительно восприняли в Союзе отцов. Как отметил руководитель организации Юрий Соленов, главное, чтобы все мероприятия, проводимые в этот праздник, были ориентированы на семью, тогда акцент будет значимым и в памяти многих детей этот день останется на всю жизнь.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов заявил, что хорошо относится к идее празднования Дня отца. По его мнению, чем больше будет семейных праздников, которые будут направлены на то, чтобы дети внимательнее относились к своим родителям, тем больше будут укрепляться традиционные семейные ценности.

В конце июля на тот момент уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что появление на всероссийском уровне Дня отца подчеркнет роль мужчин в воспитании детей.

Кузнецова отметила, что запрос на учреждение Дня отца растет с каждым годом, сейчас его отмечают в 28 регионах страны. Омбудсмен высказала мнение, что введение подобного праздника восполнит недостаток внимания к теме отцовства и станет «символом гармоничного подхода к вопросам защиты семьи».

День отца отмечается в ряде стран мира, в частности в США, Канаде, Японии, Франции.