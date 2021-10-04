Назначенные врио глав регионов Егоров и Авдеев окончили «школу губернаторов»

Александр Авдеев, 4 октября назначенный врио губернатора Владимирской области, является выпускником первого потока так называемой «школы губернаторов».

В понедельник предложение стать временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области получил еще один выпускник «школы губернаторов» — Максим Егоров, обучавшийся на четвертом потоке программы.

Авдееву временно возглавить регион предложил президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференцсвязи. Авдеев принял предложение. На посту он заменит Владимира Сипягина, который подал в отставку.

Заявление об отставке в администрацию президента Сипягин направил 1 октября. Он перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации Владимирской области сообщили, что Сипягин решил принять мандат депутата.

Досрочные выборы главы Владимирской области пройдут в сентябре 2022 года в единый день голосования.

Также Путин предложил замгламы Минстроя Егорову возглавить Тамбовскую область. Егоров ранее был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева, с 2018 года работал в министерстве.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую также называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.