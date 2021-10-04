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Песков заявил о подготовке личной встречи Путина и Пашиняна

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В России готовится личная встреча президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Точная дата встречи будет объявлена позднее.

29 сентября Песков сообщил, что Владимир Путин вышел из режима самоизоляции. После этого российский лидер провел личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. 14 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию из-за того, что в его ближайшем окружении несколько человек заразились коронавирусом, а с одним из них глава государства общался целый день.

21 сентября Путин направил Армении поздравления с 30-летием независимости страны. Он отметил, что развитие отношений России и Армении в духе союзничества отвечает коренным интересам народов обеих стран.

В начале августа Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Российский лидер выразил надежду на то, что деятельность возглавляемого Пашиняном правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений.

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