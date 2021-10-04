Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу на местных выборах, набрав 46,69% голосов по пропорциональным спискам. У оппозиционного «Единого национального движения», неформальным лидером которого является бывший президент Михаил Саакашвили, 30,7% голосов. Об этом свидетельствуют обнародованные 4 октября данные ЦИК страны по результатам подсчета голосов со 100% участков.

Третье место заняла партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии «За Грузию», у нее 7,8% голосов. Явка составила 51,92%.

Выборы в местные органы власти в стране прошли 2 октября.

Накануне Саакашвили задержали в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию.

Экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета — их продолжают рассматривать суды.

Сторонники бывшего президента проводят акцию протеста и собирают подписи за освобождение политика.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.