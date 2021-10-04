Замглавы Минстроя Егоров стал врио губернатора Тамбовской области

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра строительства Егорову стать врио губернатора Тамбовской области. Об этом говорится 4 октября на сайте Кремля.

Егоров на предложение главы государства согласился.

«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Егоров является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».

Также российский лидер 4 октября принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев также дал свое согласие.

29 сентября стало известно, что Сипягин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом свидетельствовали материалы ЦИК России. Экс-губернатор Владимирской области занимал пятую строчку в списке получающих депутатские мандаты.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.