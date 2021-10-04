Прямой эфир
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Экономика
Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Мир
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%
Общество
Путин подписал указ о Дне отца в России
Общество
Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Наука
США решили создать прототип Центра космической разведки
Мир
В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования
Наука
Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС
Сюжет:

Замглавы Минстроя Егоров стал врио губернатора Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин предложил заместителю министра строительства Егорову стать врио губернатора Тамбовской области. Об этом говорится 4 октября на сайте Кремля.

Глав много, президент один: что меняется в публичной власти России
Законопроект о единстве системы управления Госдума рассмотрит в приоритетном порядке

Егоров на предложение главы государства согласился.

«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», — говорится в сообщении.

Егоров является выпускником четвертого потока «школы губернаторов».

Также российский лидер 4 октября принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев также дал свое согласие.

29 сентября стало известно, что Сипягин значится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы VIII созыва. Об этом свидетельствовали материалы ЦИК России. Экс-губернатор Владимирской области занимал пятую строчку в списке получающих депутатские мандаты.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021