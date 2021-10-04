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Renault вывела на тесты новый Logan для российского рынка

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Французская компания Renault начала тестировать модель Logan третьего поколения для российского рынка. Об этом 3 октября сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News.

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Отмечается, что внешне автомобиль будет напоминать турецкую модификацию Logan, которая продается в этой стране под названием Taliant. Там этот седан получил 1,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 65 л.с. Также автомобиль комплектуется 90-сильным турбомотором. Кроме того, у седана имеется 100-сильная газовая версия.

По данным паблика, силовые агрегаты для российской версии Logan останутся прежними. Модель оснастят бензиновыми атмосферными двигателями. Автомобиль получит шестиступенчатую механическую коробу передач, а также роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

7 мая сообщалось, что Renault намерена стать лидером отрасли по переходу на альтернативные источники энергии.

К 2030 году девять из 10 автомобилей Renault в продаже будут электрифицированными. Так, 2025 году в C- и D-сегментах будет выпущено семь электрифицированных моделей Renault, среди которых кросс-купе Arkana E-Tech Hybrid и Megane E-Tech Electric нового поколения.

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