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Цена декабрьского фьючерса нефти Brent выросла выше $80 впервые с 2018 года

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Цена декабрьского фьючерса на нефть Brent поднялась выше $80 за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом 4 октября свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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Согласно данным площадки, к 15:59 мск цена выросла на 1,65% и достигла $80,58 за баррель. К 10:04 стоимость поднялась еще на 1,98% — до $80,85 за баррель. Последний раз нефть марки Brent превышала отметку в $80 за баррель в октябре 2018 года.

27 сентября цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent в понедельник росла на 1,14%, до $78,11 за баррель. При этом ноябрьские фьючерсы этой североморской смеси поднимались до $79,03, а к 08:42 мск достигли показателя в $79,13, показав рост +1,3%.

Как в тот же день рассказал «Известиям» директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин, рост стоимости нефти Brent обусловлен высоким спросом при недостаточном предложении. Оживление мировой экономики идет быстрее ожидания, что влечет за собой увеличение спроса на энергоносители, отметил финансист.

Ранее, 13 сентября, аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева заявила «Известиям», что в ближайшие месяцы спрос на нефть будет зависеть от темпов восстановления мировой экономики и эпидемиологической ситуации в мире.

В свою очередь директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов выразил уверенность, что в ОПЕК+ будут пытаться поддерживать добычу чуть ниже спроса, добиваясь медленного роста цен на нефть. К концу года сырье может подорожать до $80 за баррель, допустил тогда он.

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