Прокуратура Грузии раскрыла детали незаконного въезда Саакашвили в страну

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили незаконно пересек государственную границу страны, при этом ему содействовали два гражданина. Об этом 4 октября говорится в сообщении на сайте грузинской прокуратуры.

В ходе расследования МВД Грузии установило, что граждане Ш.С. и З.С. содействовали политику в нарушении закона. Они знали, что Саакашвили, гражданин Украины, разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжкого преступления.

После незаконного пересечения границы политиком 29 сентября один из обвиняемых предоставил свой транспорт и отвез Саакашвили к месту назначения — в одну из деревень Самегрело, отметили в надзорном органе.

После этого Саакашвили прибыл в Тбилиси. Роль второго фигуранта пока не раскрывается. МВД Грузии расследует факт незаконного пересечения границы политиком по статье 344 Уголовного кодекса.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался политик.

Журналисты предположили, что он мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

4 октября на территорию тюрьмы в Рустави, где находится Саакашвили, приехал автобус с бойцами Спецназа. Спецназ выставил кордон вокруг тюрьмы, там ожидается акция сторонников Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине тюремный срок.