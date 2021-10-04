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Журналист предрек глобальный экономический кризис грядущей зимой

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Из-за подорожания энергоресурсов и проблем с поставками многих товаров во всем мире может настать тяжелый экономический кризис уже этой зимой. Об этом 1 октября написал журналист Bloomberg Майкл Уинфри.

Автор статьи отметил, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества и в первую очередь это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная с зерна и заканчивая компьютерными чипами. При этом, по словам обозревателя, в текущем году в некоторых странах возникли новые проблемы. В частности, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах часто пустуют из-за нехватки водителей.

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«Но серьезные проблемы грозят и другим государствам нашей планеты», — подчеркнул журналист.

Уинфри констатировал, что грядущей зимой температурный режим в Северном полушарии окажет существенное влияние на самые разные рынки и, если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов, тотальная нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Между тем журналист указал на наличие «драки» за ресурсы. Так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, вызвав тем самым рекордный рост цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах, что может отразиться на поставках пищевой продукции. Вместе с тем власти Франции запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократили налоги на электроэнергию. Кроме того, по всему миру сокращаются запасы пшеницы, в то время как прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

Как заключил Уинфри, прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, но и в этом году улучшения ситуации не предвидится.

Ранее 4 октября цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м.

Известно, что с весны этого года стоимость газа в Европе подскочила уже в четыре раза. Одной из основных причин стал низкий запас в европейских подземных газохранилищах. Еще один фактор — острая нехватка сжиженного природного газа.

В конце сентября в Европе заявили о возможном продлении энергетического кризиса до зимы. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что рост цен на электроэнергию в странах ЕС обусловлен повышением цен на газ, а также сложностями перехода на «зеленую» энергетику.

При этом депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков в обращении к Еврокомиссии заявили, что ее план по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством» и приведет к росту цен на энергоносители, породит бедность.

В июле ЕК приняла пакет мер, которые должны позволить сократить выбросы парникового газа в Евросоюзе к 2030 году как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990-го, писало Bloomberg.

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