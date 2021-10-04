Лучшим учителям Башкирии вручат гранты по 600 тыс. рублей

В День учителя, 5 октября, состоится вручение грантов главы Башкирии лучшим педагогам в размере 600 тыс. рублей. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

«Завтра пройдет награждение лучших педагогов нашей республики. Вручение грантов главы республики молодым сельских учителям в размере 600 тыс. рублей», — сказал Хажин.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов также принять участие в этой «важной миссии», передает «МедиаКорСеть».

25 августа президент России Владимир Путин заявил, что российскую систему образования нужно модернизировать, учитывая новые возросшие требования к профессии и квалификации учителя. Он также обратил внимание на разницу в качестве образования по России. По его словам, она остается большой, особенно эта тема актуальна в средней школе — с пятого по девятый класс. Президент отметил, что в нынешнем году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету.