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Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
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Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник, 4 сентября, движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и прилегающей улично-дорожной сети.

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По его словам, Северо-Восточная хорда является крупнейшим проектом и она уже построена на 80%.

«Сегодня важный участок запускается — это соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, при строительстве новой дороги были возведены два моста через реку Лихоборку, а также два путепровода через железную дорогу, пишет «Москва 24».

«Я надеюсь, что до конца следующего года весь проект Северо-Восточной хорды тоже будет запущен. Таким образом, будет реализован один из крупнейших дорожных проектов Москвы», — заключил он.

Новая дорога протяженностью около 3 км проложена параллельно основному ходу Северо-Восточной хорды. Отрезок напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с самой хордой. Это отменяет необходимость объезда через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею, передает НСН.

Ранее, 6 сентября, Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды (СВХ), который связывает Открытое и Ярославское шоссе с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира.

Ранее, 1 июля, стало известно, что единый транспортный каркас Москвы сформируют до 2024 года. Он будет включать в себя метро, железные дороги и хордовые магистрали, уточнил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

31 июня президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что половину региональных трасс РФ приведут в нормативное состояние к 2024 году, затем будет проведена работа с местными дорогами.

17 июня сообщалось, что правительство России направит регионам еще 6,9 млрд рублей на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Дополнительное финансирование получат шесть регионов: Северная Осетия, Тыва, Карелия, Амурская, Ленинградская и Калужская области.

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