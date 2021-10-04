В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования

Совет республики Национального собрания Белоруссии 4 октября одобрил законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь». Поправки включают в себя введение единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

«Инициатива о внесении изменений была выражена в обращении депутатского корпуса к главе государства о необходимости внесения изменений в действующую редакцию конституции о введении единого дня голосования», — цитирует БелТА главу комиссии по законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента Сергея Сивца.

До этого в понедельник законопроект приняли во втором чтении в палате представителей Национального собрания.

Ранее в этот день нижняя палата парламента Белоруссии утвердила некоторые изменения в конституции. Указывалось, что законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» был принят во втором, окончательном, чтении. Отмечалось, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении он был направлен главе государства Александру Лукашенко. Замечаний от него не поступило.

Как в понедельник разъяснил «Известиям» председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания страны Андрей Савиных, принятый в Белоруссии закон касается лишь единого дня голосования, поправки в конституцию страны в настоящее время дорабатываются в рабочей группе.

27 сентября президент Белоруссии заявил, что референдум по новой редакции конституции состоится не позднее февраля 2022 года. Он подчеркнул важность того, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества.

Ранее, 20 сентября, Лукашенко сообщил о готовности провести референдум по изменениям в основной закон. Белорусский лидер указал на то, что организация этого процесса является задачей в том числе для местных органов власти.

11 августа стало известно, что в Белоруссии предложили убрать из обновленного текста конституции положение о стремлении республики к нейтралитету. Кроме того, предлагалось закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз другим странам.

21 июля конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была представлена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35. До этого, в мае, комиссия также предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.