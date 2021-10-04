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Наука
Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС

Руководитель полета сообщил о технических неполадках на МКС

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На Международной космической станции (МКС) выявлен ряд технических неполадок, мешающих нормальной эксплуатации ее российского сегмента. Об этом 4 октября на конференции «Научный космос XXI века: вызовы, решения, прорывы» сообщил руководитель полета сегмента станции, замгенконструктора ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

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«Есть уже много всяких неприятностей, которые, прямо скажем, мешают нормально эксплуатировать российский сегмент», — цитирует его «Интерфакс».

30 сентября NASA опровергло повреждение панели радиаторов на МКС. В ведомстве отметили, что повреждения на панели радиаторов не новые и описаны еще в техническом докладе в 2012 году, а станция продолжает работать в штатном режиме.

29 сентября президент России Владимир Путин указал на возможность продления срока службы МКС после 2024 года. При этом он подчеркнул, что важно учитывать все необходимые факторы при принятии таких решений.

13 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс отметила, что руководство организации рассчитывает на продление эксплуатации МКС по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, американская сторона «усердно работает» над данным вопросом.

31 июля в ходе заседания президиума Научно-технического совета специалисты пришли к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента станции после 2024 года создает дополнительные риски.

Было предложено завершить эксплуатацию МКС к 2028 году и создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите — Российскую орбитальную служебную станцию. В тот же день глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что намерен представить президенту России Владимиру Путину доклад о перспективах создания новой станции.

По словам Рогозина, новая российская орбитальная станция будет максимально автономной и получит элементы искусственного интеллекта. Уточняется, что в России намерены создать станцию, коэффициент полезного действия которой будет на несколько порядков выше, чем у МКС.

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