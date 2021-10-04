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Ученый объяснил влияние атмосферного давления на организм

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Влияние атмосферного давления на человеческий организм сильно преувеличено, считает директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов. Об этом он заявил в эфире «Радио 1» 4 октября.

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«Прежде всего, в группе риска находятся страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, артериальной гипертензией. Однако влияние атмосферного давления на организм всё-таки сильно преувеличено в средствах массовой информации. Безусловно, оно влияет на состояние человека, но далеко не всегда катастрофически. Конечно, есть метеочувствительные люди, которые чувствуют изменения давления достаточно тонко, но это влияние далеко не решающее», — пояснил специалист.

По словам Копылова, в те дни, когда атмосферное давление резко повышается или понижается, людям необходимо контролировать свое состояние и принимать назначенные им лекарства.

«Повышение давления проявляется по-разному. Те, кто чувствителен к этому, хорошо знает, как это бывает. Этим людям в такие дни нужно почаще измерять артериальное давление, смотреть, нет ли повышения, и корректировать его лекарствами», — добавил Копылов.

Ранее в понедельник сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал рекорды атмосферного давления в Москве 4 и 5 октября из-за мощного антициклона, установившегося на территории России. По словам специалиста, речь идет о показателях в 764–766 мм рт. ст.

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