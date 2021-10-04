Ученый объяснил влияние атмосферного давления на организм
Влияние атмосферного давления на человеческий организм сильно преувеличено, считает директор Института персонализированной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов. Об этом он заявил в эфире «Радио 1» 4 октября.
«Прежде всего, в группе риска находятся страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, артериальной гипертензией. Однако влияние атмосферного давления на организм всё-таки сильно преувеличено в средствах массовой информации. Безусловно, оно влияет на состояние человека, но далеко не всегда катастрофически. Конечно, есть метеочувствительные люди, которые чувствуют изменения давления достаточно тонко, но это влияние далеко не решающее», — пояснил специалист.
По словам Копылова, в те дни, когда атмосферное давление резко повышается или понижается, людям необходимо контролировать свое состояние и принимать назначенные им лекарства.
«Повышение давления проявляется по-разному. Те, кто чувствителен к этому, хорошо знает, как это бывает. Этим людям в такие дни нужно почаще измерять артериальное давление, смотреть, нет ли повышения, и корректировать его лекарствами», — добавил Копылов.
Ранее в понедельник сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал рекорды атмосферного давления в Москве 4 и 5 октября из-за мощного антициклона, установившегося на территории России. По словам специалиста, речь идет о показателях в 764–766 мм рт. ст.