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В Роспотребнадзоре разъяснили слова о запрете проведения мероприятий в РФ

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В России не вводились дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий. Об этом 4 октября заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, комментируя слова главы ведомства Анны Поповой о том, что в стране отменяется проведение массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом.

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«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Попова в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявила, что массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса.

Она отметила, что проводить мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек можно только в двух субъектах РФ.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что пока проведение мероприятия с участием более 3 тыс. человек не разрешено ни в одном регионе РФ. При этом мероприятия численностью от 500 до 1 тыс. человек допускаются в 11 регионах, а мероприятия до 500 человек разрешены в 48 субъектах страны.

Ранее в этот день Попова назвала крайне напряженной ситуацию с коронавирусом в стране. По словам Поповой, в 12 регионах наблюдается рост заболеваемости, только в пяти регионах снижается количество новых случаев COVID-19.

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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